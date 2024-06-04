Эндокринолог раскрыла, чем опасна ржавая вода из-под крана

Частое употребление ржавой воды из-под крана может привести к нарушениям в работе почек и печени из-за избыточного количества железа, заявила в беседе с «Газетой.Ru» врач-эндокринолог и диетолог Ксения Кузина. По ее словам, такой вид жидкости также способен вызвать аллергические реакции и вреден для людей с хроническими заболеваниями. Врач посоветовала пить фильтрованную или бутилированную воду и использовать специальные фильтры.

Из-под крана также можно пить воду, если она пропускается через регулярно сменяемый фильтр, задерживающий избыточное количество железа и загрязнений, — рассказал эндокринолог.



При этом диетолог предупредила, что не все системы могут справиться с очищением жидкости от ржавчины. Она предложила использовать фильтры, которые работают по принципу обратного космоса или содержащие ионно-обменные смолы.

Педиатр Ольга Кашляк ранее заметила, что в жару диабетикам не стоит забывать об употреблении воды. Она также предложила пациентам пить несладкие чаи, нежирное или альтернативное молоко, а также чайный гриб. При этом во время повышенной температуры воздуха стоит отказаться от сладких газированных напитков, алкоголя, энергетиков и покупных соков, заменив последние на свежевыжатые.