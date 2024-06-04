Эндокринолог посоветовала, с чего нужно начинать подготовку к марафону

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Врач-эндокринолог Наталья Петрова рассказала, что подготовка к марафону должна начинаться с медицинского кабинета. Минимум за полгода до забега потенциальному марафонцу стоит пройти ряд исследований, чтобы выяснить, нет ли у него противопоказаний к подобному виду физической активности.

Так, нужно пройти исследования, которые исключат патологию сердечно-сосудистой системы: ЭГК, эхокардиограмма, УЗИ сердца.

— У меня был такой случай: пациент пришел, чтобы получить справку, а мы его не допустили, выявив редкий порог сердца, который не проявлялся в обычной жизни, — отметила Петрова в комментарии 360.ru.



Перед участием в марафоне нужно проверить голеностопные, коленные и тазобедренные суставы, а также в целом состояние опорно-двигательного аппарата. Если есть проблемы с позвоночником, то от участия в марафоне стоит воздержаться.

Не стоит бегать марафоны людям с ожирением — ударная нагрузка на фоне избыточного веса негативно сказывается на суставах.

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