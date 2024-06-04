Эндокринолог объяснила, почему употребление абрикосов улучшает цвет кожи

Абрикосы отличаются своими приятными вкусовыми качествами. Однако по словам врача-эндокринолога «СМ-Клиника» Анжели Толмасовой, фрукт ценен благодаря своему богатому содержанию витаминов и минералов, поэтому рекомендован для регулярного употребления.

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Кроме того, нельзя не упомянуть о содержащихся в абрикосах натуральных соединениях, которые защищают печень, борются с опухолями, нормализуют работу сердца и ЖКТ, избавляют от скачков давления.

Кроме того, рассказала Толмасова «Газете.ру», благодаря витамину А, абрикос защищает зрение, а также поддерживает красоту и здоровье кожи.

Последнее достигается за счет содержащихся во фруктах каротиноидах, флавоноидах и фенола. Эти соединения носят защитную функцию не только для самого растения, но и сохраняю свойства после употребления абрикосов в пищу, поэтому положительно сказываются на иммунной системе человека.

Пользу абрикосов подтверждают исследования, проведенные ученными. Как оказалось, каротиноиды способны фильтровать УФ-лучи, вред, защищать кожу от воздействия загрязняющих окружающую среду веществ и даже никотина. Поэтому при регулярном употреблении фрукта кожа приобретает эластичность, упругость и более здоровый цвет.

Со стороны ЖКТ абрикосы помогают нормализовать стул, поскольку клетчатка избавляет от запоров.

Абрикосы богаты калием, продолжила врач. Поэтому помогают не только привести в норму водный баланс, но и снижают давление.

При этом полезные свойства абрикоса сохраняются и при употреблении в сушеном виде. Так, доказано, что в них содержатся лигнаны, оказывающие поддерживающий эффект при менопаузе.

Напомним, ранее ученые из Университета Массачусетса заявили, что сухофрукты, а также пюре, приготовленное из фруктов – отличный перекус. Также специалисты дали рекомендации относительно хранения фруктов.