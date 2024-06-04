Врач поставила точку в спорах о приеме пищи после 18:00

Есть последний раз за день рекомендуется за три часа до отхода ко сну, рассказала NEWS.ru врач-гастроэнтеролог Анастасия Тимощенко. Она подчеркнула, что запрет на прием пищи после 18:00 является популярной рекомендацией. Специалист уточнила, что такой совет появился в рамках рекомендованного режима сна и бодрствования.

Запрет на прием пищи после 18:00 существует долгое время и стал уже популярной рекомендацией лицам, стремящимся снизить вес. Она появилась не просто так. Смысл в нежелательности приема пищи за три часа до сна. Учитывая факт ранее рекомендованного режима сна и бодрствования, появилось это время, — пояснила врач.



По ее словам, такие рекомендации обязательно соблюдать людям, страдающим заболеваниями желудка или пищевода. Как подчеркнула Тимощенко, это связано с тем, что поздние приемы пищи повышают риски возникновения рефлюкса, заброса содержимого желудка в пищевод.

Если ложиться спать позже, то последний прием допустимо сдвигать на более поздний час. Кроме того, важно, чтобы последний прием пищи был легким, желательно белковым, в частности легкоусвояемые белки, предпочтительно [употреблять] с некалорийным гарниром, — подытожила специалист.



Диетолог Наталья Лазуренко ранее рассказала, что полноценное питание, физическая активность, нормализация сна, хорошая работа центральной нервной системы и нутриционная поддержка помогут человеку эффективно снизить вес, а также удержать его навсегда. По ее словам, питание человека должно быть индивидуальным.