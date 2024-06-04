Эксперты назвали продукты, которые опаснее колбасы

По словам греческих экспертов, есть продукты, которые наносят организму больший вред, чем, к примеру, колбаса. В частности, к таким продуктам причислили майонез, кетчуп и даже йогурты.

Йогурт признан одним из самых полезных продуктов, который обеспечивает организм кальцием, а также служит антидепрессантом и помогает улучшить состояние кожи, волос и ногтей. Однако, отмечают греческие эксперты, такого нельзя сказать об ароматизированных йогуртах со вкусом фруктов.

Дело в том, что в этом продукте повышенное содержание сахара и жира, что негативно сказывается на состоянии сердечно-сосудистой системы. Поэтому врачи советуют ограничить их потребление, остановив свой выбор на натуральном продукте. Для улучшения вкуса в натуральный йогурт можно добавить орехи, свежие ягоды, сообщает Pronews.gr.

Также к числу продуктов, употребление которых стоит ограничить, причислили майонез, покупные заправки для салата и кетчуп. Помимо трансжиров они содержат сахар, консерванты и много соли.

Например, в кетчупе содержится 4 г сахара на одну столовую ложку.

Завершают списки продукты из переработанного мяса. Это колбасы и сосиски, «набитые» канцерогенами, ароматизаторами, сахаром, солью и жиром. Помимо прочего, эти продукты подвергают ультраобработке. Ученые уже доказали, что эти продукты увеличивают риск роста раковых клеток в желудке и кишечнике.

Напомним, ранее о вреде этой группы продуктов говорила эндокринолог Елена Медведева. Она согласилась с учеными и посоветовала отказаться от этих изделий для сохранения здоровья.

По мнению диетолога, эндокринолога Ольги Чухачевой нужно ограничить употребление не только колбасы, но и исключить из рациона сало и сливочное масло.