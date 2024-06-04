Уникальные полезные свойства помидоров зависят от цвета

Сегодня на прилавках можно увидеть помидоры всех цветов радуги: от красного до фиолетового, желтые, оранжевые и даже почти черные. Разность оттенков объясняется содержанием в плодах того или иного пигмента, но все эти виды полезны каждый по-своему.

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С похвальным словом в защиту желтых томатов, к которым многие относятся настороженно, и совершенно напрасно, выступила доктор медицинских наук, диетолог Марият Мухина.

По словам эксперта, за все еще непривычный желтый цвет в помидоре отвечает каротиноидный пигмент — лютеин. Он придает не только оттенок: вещество способно защищать клетки организма от вредного воздействия свободных радикалов.

«Желтые томаты содержат больше каротина, нежели помидоры других цветов. Это мощный антиоксидант, снижающий риск развития сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний. В них много витамина C и калия, а витамин B6 благотворно влияет на состояние нервной системы», - рассказала ИА RuNews24 врач Мухина.

Все сказанное не означает, что остальные разноцветные томаты менее полезны. Просто красные продукты не всегда адекватно воспринимаются аллергиками, поэтому для них желтые плоды - настоящая находка.

В красных помидорах много мощного антиоксиданта лицопена, который тоже способствует защите организма от вредных свободных радикалов. В розовых томатах, как и в красных, есть антоцианы, препятствующие воспалениям.

В оранжевых содержатся каротиноиды, включающий и «морковный» микроэлемент бета-каротин, способствующий укреплению иммунной системы.

Экзотические черные томаты тоже обязаны расцветкой антоцианам.

Черные или антоциановые томаты способствуют улучшению зрения и когнитивных функций. За счет того, что они содержат больше антиоксидантов, чем обычные помидоры, обладают дополнительными преимуществами для здоровья. Кроме того, благодаря более высокому уровню фенолов черные помидоры являются отличным средством для профилактики многих хронических заболеваний, в числе которых артрит и диабет. Они также богаты витамином C, железом и медью.

Есть свои поклонники и у незрелых зеленых помидоров. В свежем виде они практически непригодны в пищу, зато являются сырьем для консервирования. В соленом и маринованном виде твердые и упругие плоды с толстой кожицей представляют собой прекрасную основу для салатов и холодных закусок.