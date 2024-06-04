Раскрыто, как быстро человек теряет мышечную массу, после прекращения тренировок

Время от времени всем нужен отдых, даже мышцам. Также мы можем внезапно заболеть или перестать ходить в спортзал из-за напряжённого рабочего графика. Джаррод Ноббе, эксперт по силовой и физической подготовке, объяснил, насколько быстро мы теряем мышечную массу при перерыве в тренировках.

Потеря мышечной массы (мышечная атрофия) может начаться на удивление быстро при прекращении тренировок. Значительная потеря мышечной массы обычно происходит в течение двух-трёх недель бездействия. На это могут влиять различные факторы, особенно образ жизни. При этом спортсмены и те, у кого изначально было больше мышц, могут терять их медленнее, чем те, кто менее физически подготовлен.

Примерно спустя две недели после окончания тренировок синтез мышечного белка начинает замедляться. К трём-четырём неделям может наступить заметная мышечная атрофия, сопровождающаяся снижением силы и выносливости.

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Однако распознать потерю мышечной массы может быть сложно, так как это не происходит в одночасье. Одним из первых признаков этого процесса может быть снижение силы. Вам может стать сложнее, чем раньше, таскать тяжести или подниматься по лестнице.

Кроме того, вы можете заметить, что мышцы стали у вас менее выраженными, а количество жира прибавилось.

Ещё один явный признак потери мышечной массы — заметное снижение уровня энергии. Вы можете чувствовать себя более уставшим после занятий, которые раньше вас не утомляли.

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