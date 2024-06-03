Кардиолог рассказал, как педали помогают снизить смертность

Езда на велосипеде повышает настроение и помогает победить стресс. О других положительных моментах общения с «педальным конём» в интервью «Аргументам и фактам» рассказал кардиолог Нана Погосова в понедельник, 3 июня.

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Прежде всего, этот вид спорта снижает на 20-30% смертность от инфарктов и других сердечно-сосудистых заболеваний.

«В результате такой физической активности повышается физическая выносливость и тренированность сердца, укрепляются мышцы, увеличивается насыщение крови кислородом. Кроме того, езда на велосипеде помогает сбросить «лишние» килограммы и добиться контроля массы тела. Это важно, поскольку избыточный вес — очень значимый фактор риска артериальной гипертонии, ишемической болезни сердца и мозговых инсультов», — считает врач.

При этом специалист не рекомендует бросаться из крайности в крайность и наматывать десятки километров после долгого перерыва. Нагрузка должна быть умеренной. А людям, страдающим серьёзными сердечно-сосудистыми заболеваниями, рекомендуется сначала посоветоваться со своим лечащим врачом.

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