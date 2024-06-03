Гастроэнтеролог рассказал про сульфиты. Что это такое, в каких продуктах содержатся

Рассказываем, как эта добавка воздействует на здоровье.

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Большинство продуктов, которые мы покупаем в магазинах, включают в себя те или иные пищевые добавки, позволяющие предотвратить их порчу, улучшить вкусовые качества или внешний вид. Одними из таких веществ являются сульфиты.

Что такое сульфиты?

Сульфиты (диоксиды серы) — это соединения, содержащие серу, которые активно используются в пищевой промышленности. Это производные сернистой кислоты, включающие в себя сульфаты, сульфиты и метабисульфиты. Они обладают антибактериальными и антиоксидантными свойствами.

Сульфиты являются консервантами: они предотвращают порчу продуктов и способствуют сбережению их цвета. Это связано с тем, что они замедляют процессы окисления, благодаря чему продукты дольше сохраняют свежесть.

Кроме того, благодаря этим веществам происходит ингибирование (замедление) роста микроорганизмов, поскольку они предотвращают увеличение количества бактерий и распространение плесени.

Допустимая норма этой добавки в продуктах — 100 мг/кг. Безопасная суточная норма потребления составляет 0,7 мг на 1 кг массы тела.

В каких продуктах содержатся сульфиты?

Сульфиты обычно обозначаются на упаковке продуктов как E220-E228. К продуктам и напиткам, которые часто содержат эти добавки, относятся:

Консервированные и замороженные фрукты и овощи;

Картофельные чипсы;

Фруктовые и овощные соки;

Фруктовые начинки и сиропы, джемы, желе;

Сушёные фрукты и овощи, такие как абрикосы, кокос, изюм и сладкий картофель;

Хлопья, кукурузная мука, кукурузный крахмал, крекеры и мюсли;

Очищенный и предварительно нарезанный картофель, включая картофель фри;

Томатные пасты;

Приправы, такие как хрен, кетчуп, горчица;

Уксус;

Вина, пиво и сидр;

Чай;

Свежие или замороженные креветки;

Выпечка, в том числе батончики и мюсли (особенно с сухофруктами);

Мясные деликатесы, хот-доги и колбасы;

Заправки, подливки, соусы;

Супы и лапша быстрого приготовления.

Свежие фрукты и овощи, предназначенные для употребления в пищу в сыром виде, как правило, не сдержат этой пищевой добавки.

Воздействие сульфитов на здоровье

«Ничего плохого в совершенствовании методик обработки продуктов для сохранения их свежести нет. Однако, учитывая то, что мы не всегда знаем о наличии на них аллергии, необходимо внимательнее изучать состав изделий», — Владимир Логинов, кандидат медицинских наук, врач-гастроэнтеролог сети клиник экспертной онкологии «Евроонко».

Что касается воздействия сульфитов на здоровье, то они действительно могут вызывать побочные эффекты. Так, у некоторых людей эти добавки способны спровоцировать аллергические реакции, включая бронхоспазм, кожные высыпания.

Подобные вещества представляют особую опасность для пациентов с астмой, так как могут вызвать астматические приступы. Именно поэтому в некоторых странах доктора рекомендуют пациентам с бронхиальной астмой вообще отказываться от продуктов и напитков, которые содержат сульфиты.

Следует внимательно читать этикетки продуктов и при наличии сомнений консультироваться с врачом.

Ограничения на использование сульфитов

Применение сульфитов в качестве пищевой добавки разрешено во всех странах. Поскольку диоксид серы является аллергеном, производитель обязан выносить на этикетку Е220, если содержание этой добавки в продукте более 10 мг/кг. Если на этикетке этого не указано, то его количество не превышает нормы.

Сульфиты широко применяются в качестве незаменимого консерванта для целого ряда продуктов питания. Несмотря на длительные поиски наименее токсичных аналогов, до сих пор не найдено вещество, которое одновременно обладает такими функциональными свойствами, как эта пищевая добавка.