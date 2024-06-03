Диетолог призвал не отказываться от употребления богатых белком продуктов в жаркие дни

Даже в самые жаркие дни лета, когда одолевает жажда и совсем не чувствуется голод, не стоит забывать про режим питания. Организму все так же требуется энергия, получить которую можно только потребляя жиры, белки и углеводы. Отказываться от пищи чревато последствиями, предупредила диетолог, член Национальной ассоциации диетологов Наталья Круглова. Об этом пишет Pravda.Ru.

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Помимо белка (мясо, рыба, молочные продукты), прием пищи должен включать зерновые. Их можно добавлять, например, в смузи, используя кисло-молочный напиток, добавляя туда фрукты, ягоды и крупу, советует Круглова.

Также она порекомендовала утолять жажду водой, добавляя в нее мяту или фруктовый сок. Фрукты - источник витаминов и минералов, необходимых человеческому организму ежедневно. По словам диетолога, в жару не следует пить алкоголь – спиртное может усилить обезвоживание.