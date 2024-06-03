Диетолог призвал не отказываться от употребления богатых белком продуктов в жаркие дни

Диетолог призвала не отказываться от употребления богатых белком продуктов в жаркие дни
Даже в самые жаркие дни лета, когда одолевает жажда и совсем не чувствуется голод, не стоит забывать про режим питания. Организму все так же требуется энергия, получить которую можно только потребляя жиры, белки и углеводы. Отказываться от пищи чревато последствиями, предупредила диетолог, член Национальной ассоциации диетологов Наталья Круглова. Об этом пишет Pravda.Ru.
Помимо белка (мясо, рыба, молочные продукты), прием пищи должен включать зерновые. Их можно добавлять, например, в смузи, используя кисло-молочный напиток, добавляя туда фрукты, ягоды и крупу, советует Круглова.
Также она порекомендовала утолять жажду водой, добавляя в нее мяту или фруктовый сок. Фрукты - источник витаминов и минералов, необходимых человеческому организму ежедневно. По словам диетолога, в жару не следует пить алкоголь – спиртное может усилить обезвоживание.