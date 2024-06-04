Диетолог рассказала, как правильно поддерживать кислотно-щелочной баланс

Диетолог Полина Журавлева рассказала, как правильно поддерживать кислотно-щелочной баланс.

«Главное: научиться определять, закислен ваш организм или ощелочен. При повышенной кислотности заметно снижается иммунитет, замедляется обмен веществ, кости становятся ломкими, одолевает хроническая усталость, начинаются проблемы с кожей», — отметила Журавлева в беседе с ОСН.



По ее словам, кислая среда создает благоприятные условия для размножения патогенных микроорганизмов, нарушает работу ферментов, необходимых для метаболических процессов, вымывает кальций и позволяет организму накапливать токсины, нарушает защитный барьер кожи, что и приводит к таким последствиям.

«Закисление организма происходит из-за питания, в котором превалирующее большинство составляет мясо, сладости, пастеризованная “молочка” и мучные изделия. Алкоголь, кофе и чай, курение, а также сочетание белков и угледовов также приводит к этому. К сожалению, так сегодня питаются многие, поэтому, скорее всего, мы и видим в рилсах призывы к экстренному ощелачиванию», — подчеркнула она.



Чтобы избежать окисления Журавлева советует ввести в рацион ощелачивающие продукты: листовые овощи (шпинат, брокколи), овощи с низким содержанием крахмала (морковь, сельдерей), цитрусовые, авокадо и некоторые орехи (кроме арахиса и кешью).

«Ограничивайте употребление сахара, молочных продуктов, мяса и кофеина, полуфабрикатов. Ешьте семена льна, жирные сорта рыбы. Не можете без сахара — используйте заменитель», — добавила эксперт.



Как пояснила специалист, во время ощелачивания организма ни в коем случае нельзя забывать о спортивных нагрузках.

«Физические упражнения играют важную роль в поддержании здорового кислотно-щелочного баланса организма. Даже простая пешая прогулка в умеренном темпе может способствовать ощелачиванию. Не всем подходит щелочная диета. Дети, беременные и кормящие мамы нуждаются в полноценном рационе, в особенности, в белке, который минимизируется при щелочной диете», — подытожила диетолог.



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