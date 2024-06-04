От боли и прыщей: китайские ученые перечислили полезные свойства воды

Китайские ученые выяснили, что простая вода комнатной температуры обладает большим количеством целебных свойств. Для получения от нее эффекта необходимо ежедневно потреблять не менее восьми стаканов.

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Исследователи пояснили, что теплая вода стимулирует метаболизм, что способствует снижению веса. Это напиток также помогает в лечении простуды и ее симптомов. К примеру, вода способствует разжижению мокроты и снижению болевых ощущений в горле.

Вода также помогает в профилактике и избавлении от кожных высыпаний, улучшает работу ЖКТ и качество волос, передает News.ru.

Для того чтобы привести свое тело в тонус, необходимо заниматься физической активностью и скорректировать рацион. О помогающем быстро сбросить вес напитке рассказала врач-диетолог Татьяна Василенко.

Горячий шоколад с молоком может поспособствовать похудению, поскольку в нем содержится большое количество клетчатки. Об этом рассказал эксперт по здоровью Стив Беннет, слова которого передает издание The Sun.

Диетологи также назвали два напитка для ускорения метаболизма и похудения.