Диетолог раскритиковал программу тренировок Ким Кардашьян

Американский врач-диетолог Рания Батайне раскрыла опасные последствия быстрого похудения телезвезды Ким Кардашьян. Соответствующий комментарий публикует The Sun.

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Ранее 43-летняя предпринимательница показала в соцсетях фрагменты своих тренировок, которые длятся по 20 минут.Кардашьян заявила, что такой марафон помогает вернуть фигуре подтянутость и стройность за 28 дней. Однако, как считает Батайне, людям не стоит ожидать, что после этого они будут выглядеть как телезвезда.

«На ней нет никакой разницы в форме, за исключением того, что ее ягодицы кажутся объемнее. Спина и руки Ким не выглядят рельефными», — пояснила медик.

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Кроме того, специалист сравнила тренировку Кардашьян с диетой «йо-йо», за время которой человек резко худеет, затем вновь набирает вес и снова его сбрасывает. По ее мнению, это влияет на метаболизм и психическое здоровье.

«Программа тренировки, которой следует Ким, слишком рискованна. Нельзя просто что-то делать четыре недели, а потом резко перестать», — высказалась собеседница издания.

В мае Ким Кардашьян показала свой образ для бала Met Gala и смутила пользователей сети. Тогда телезвезда поделилась серией новых снимков, на которых предстала в платье люксового бренда John Galliano, состоявшего из полупрозрачной юбки и металлического корсета.