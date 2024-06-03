Тренеры рассказали, как начать заниматься фитнесом

Фитнес — это современный и доступный способ поддерживать хорошую физическую форму. Чтобы тренировки были в радость, достаточно придерживаться простых правил. Об этом рассказали профессиональные фитнес-тренеры.

© Вечерняя Москва

Чтобы выбрать спортклуб, стоит пользоваться акционными предложениями и скидками. Лучше выбирать комплекс поближе к дому. Это даст возможность поддерживать физическую активность и ходить на тренировки пешком. Лучшее время для занятий — утром перед работой, так как по вечерам может быть большое количество людей.

Не стоит пренебрегать вводными тренировками, а также брать слишком большие веса. Увеличивать нагрузку нужно постепенно, советуют эксперты.

Чтобы запечатлеть прогресс, лучше сделать фото «до» и «после». Желательно сделать фотографию, даже если у человека нет цели похудеть. Тренировки в любом случае позитивно отразятся на теле, что даст мотивацию не останавливаться, передает РИАМО.

Забег «Зеленый Марафон» прошел 1 июня в 60 городах России. Для взрослых участников подготовили дистанции 4,2, 10, 21,1 и 42,2 километра. Для детей была дистанция до 800 метров. Также был вариант с дистанцией для скандинавской ходьбы 4,2 километра, передает 360.ru.

Самым популярным видом физической активности является бег. Он оказывает положительное влияние на весь организм, а также укрепляет иммунитет. Как правильно начать бегать, рассказал фитнес-тренер Станислав Пахомов.