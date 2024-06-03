Врач рассказал, как правильно ухаживать за ушами и когда стоит обратиться к лору

Заведующая детским оториноларингологическим отделением больницы № 1 Ирина Коновалова рассказала об особенностях соблюдения ушной гигиены.

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По словам врача-оториноларинголога, у некоторых людей при использовании нестерильных ватных палочек образуют микротравмы на коже наружного слухового прохода. В результате этого может разноситься инфекция.

Для гигиены ушей лучше применять салфетки или полотенце, во время купания или мытья головы. При этом важно соблюдать осторожность и не допускать попадания воды в ушные каналы. Если жидкость все же попала внутрь, то следует использовать ватные диски.

Также следует регулярно обрабатывать кожу за ушами, потому что на ней скапливаются омертвевшие частицы и жир. Если этого не делать, то там образуются корочки.

Следует помнить, что сера выполняет важную защитную функцию. Она смазывает и очищает слуховой канал и защищает от инородных тел, бактерий и грибков. Во время жевания микроворсинки выталкивают ее наружу. Поэтому серу очищать нужно внешнюю поверхность.

Из-за неправильных действий может сформироваться серная пробка, также есть риск повредить барабанную перепонку.

Нельзя игнорировать проблемы со слухом. Если долгое время не проходит насморк и появляется боль в ухе, то нужно обратиться к ЛОРу. Специалист при осмотре сможет выявить отит, который угрожает потерей слуха, болезнями лицевого нерва, осложнениями со стороны слухового нерва и другими патологиями.

После купания в открытых водоемах рекомендуется сушить уши ватными палочками, чтобы предотвратить развитие наружного отита. А при насморке, фарингите или ларингите может развиться средний отит.