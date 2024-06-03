Тренер предупредил, что для фитнеса нельзя подбирать слишком свободную одежду

Фитнес-тренеры сети DDX Fitness Дмитрий Щеблицкий и Алена Аверьянова в интервью РИАМО дали советы по подбору инвентаря для занятий в тренажерном зале. Эксперты рекомендуют приобрести спортивное полотенце, хорошо впитывающее влагу, и мини-версии средств для ухода - жидкое мыло, шампунь, гель для душа и т.д. Также, по их словам, важно не забывать воду.

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"Во время занятий, особенно если это кардио, необходимо регулярно пить, но небольшими глотками. При занятии спортом человек теряет много жидкости (через пот и дыхание) - важно это компенсировать. Еще вода помогает сохранять оптимальную температуру тела, чтобы мышцы работали эффективно", - отметили эксперты.

Что касается одежды, она должна быть специально предназначена для фитнеса, добавляют Щеблицкий и Аверьянова. Слишком свободная форма, по их словам, будет мешать тренеру оценивать правильность выполнения упражнений.

Фитнес-тренер сети клубов Pride Fitness Станислав Пахомов до этого объяснил, как правильно начинать бегать. Чтобы подготовить организм к регулярным кардионагрузкам, новичкам стоит начать с ежедневных прогулок, посоветовал он. Гулять, по его словам, необходимо по 1-2 часа в течение месяца, а затем переходить к легкому бегу.