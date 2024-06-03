Три принципа ЗОЖ, которые приносят больше вреда, чем пользы

Довольно большой процент людей фанатично придерживается правил здорового образа жизни. При этом специалисты уверены — повальное увлечение ЗОЖ, особенно без тщательного изучения вопроса, просто опасно. Мы поговорили с диетологом Викторией Новиковой, которая рассказала Womanhit, какие моменты стоит учитывать, если вы следите за здоровьем и не хотите себе навредить правильным питанием.

Полный отказ от сахара

Считается, что сахар в любых количествах недопустим при переходе на правильный образ жизни.

Виктория:

«Совсем отказываться от сахара точно не стоит. Конечно, чистый сахар лучше игнорировать, а вот сухофрукты, свежие фрукты и желейные конфеты в разумных пределах не нанесут вреда».

Наш эксперт напоминает, что от сахара может развиваться зависимость, а потому так важно себя контролировать и в очередной раз обойтись без сладкого чая.

Красное мясо сокращает годы жизни

Речь идет о жестком контроле животных белков, когда человек из вегетарианства переходит в веганство — полный отказ от продуктов животного происхождения. Наш эксперт уверена, что человеческий организм не может полноценно существовать при полном отказе от белка.

Виктория:

«Растительный белок нельзя в полной мере назвать полноценным. При отмене мясных продуктов может нарушаться работа многих систем, быстро развивается дефицит витамина В, часто наблюдаются проблемы в репродуктивной системе».

Делать акцент на продуктах, расщепляющих жир

Самыми популярными продуктами у поклонников ЗОЖ остаются грейпфруты, ананасы и морская капуста. Никто не спорит с пользой, которую приносят данные продукты и они в том или ином виде должны быть на столе. Но будьте осторожны.

«Увлечение цитрусами и в дополнение — ананасами может помочь вам скинуть вес, но так же быстро вы убьете желудок. Грейпфруты и ананасы очень агрессивны для слизистой, употреблять их на голодный желудок значит обеспечить себе обострение гастрита, в некоторых случаях возможны даже желудочные кровотечения», — комментирует диетолог.

Всегда изучайте свойства продуктов, которые вы едите постоянно. Даже самые полезные могут нанести непоправимый вред.