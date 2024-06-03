Три принципа ЗОЖ, которые приносят больше вреда, чем пользы
Довольно большой процент людей фанатично придерживается правил здорового образа жизни. При этом специалисты уверены — повальное увлечение ЗОЖ, особенно без тщательного изучения вопроса, просто опасно. Мы поговорили с диетологом Викторией Новиковой, которая рассказала Womanhit, какие моменты стоит учитывать, если вы следите за здоровьем и не хотите себе навредить правильным питанием.
Полный отказ от сахара
Считается, что сахар в любых количествах недопустим при переходе на правильный образ жизни.
«Совсем отказываться от сахара точно не стоит. Конечно, чистый сахар лучше игнорировать, а вот сухофрукты, свежие фрукты и желейные конфеты в разумных пределах не нанесут вреда».
Наш эксперт напоминает, что от сахара может развиваться зависимость, а потому так важно себя контролировать и в очередной раз обойтись без сладкого чая.
Красное мясо сокращает годы жизни
Речь идет о жестком контроле животных белков, когда человек из вегетарианства переходит в веганство — полный отказ от продуктов животного происхождения. Наш эксперт уверена, что человеческий организм не может полноценно существовать при полном отказе от белка.
«Растительный белок нельзя в полной мере назвать полноценным. При отмене мясных продуктов может нарушаться работа многих систем, быстро развивается дефицит витамина В, часто наблюдаются проблемы в репродуктивной системе».
Делать акцент на продуктах, расщепляющих жир
Самыми популярными продуктами у поклонников ЗОЖ остаются грейпфруты, ананасы и морская капуста. Никто не спорит с пользой, которую приносят данные продукты и они в том или ином виде должны быть на столе. Но будьте осторожны.
«Увлечение цитрусами и в дополнение — ананасами может помочь вам скинуть вес, но так же быстро вы убьете желудок. Грейпфруты и ананасы очень агрессивны для слизистой, употреблять их на голодный желудок значит обеспечить себе обострение гастрита, в некоторых случаях возможны даже желудочные кровотечения», — комментирует диетолог.
Всегда изучайте свойства продуктов, которые вы едите постоянно. Даже самые полезные могут нанести непоправимый вред.