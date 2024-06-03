Врач назвал допустимую порцию ягод в день

В день без вреда для здоровья можно съедать не более 200 граммов ягод — клубники, земляники, черешни, малины. Об этом рассказала врач-эксперт медицинской компании Вера Сережина.

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По ее словам, стоит учитывать, что клубника и земляника — высокоаллергенный продукт. Точно таким же аллергеном является малина, которая способна вызвать крапивницу даже у тех, кто никогда не замечал у себя аллергические проявления.

Также ягоды содержат большое количество красящих веществ — типа антоцианов, которые проникают в кровь, делая ее более жидкой. Если есть проблемы со свертываемостью и склонность к кровотечениям, то ягоды стоит употреблять с осторожностью.

Врач добавила, что в ягодах содержатся щавелевая и салициловая кислоты. Они могут обострить цистит, пиелонефрит и заболевания желудочно-кишечного тракта.

Перед употреблением Сережина советует не просто помыть ягоды, но и обдать их кипяченой водой — чтобы смыть с оболочки пыльцу и яйца паразитов, передает NewsNN.

В свою очередь биолог Виталий Наполов добавил, что клубника — это садовая земляника, в которой имеются витамины групп А, В, и Е, а витамина С больше, чем в лимоне. Кроме того, в ней множество макроэлементов и микроэлементов, передает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Лето — сезон ягод и фруктов. В беседе с «Вечерней Москвой» гастроэнтеролог первой категории, гепатолог, психолог пищевого поведения и диетолог Нурия Дианова рассказала о пользе ягод, допустимой норме потребления в день и противопоказаниях.