Эксперт раскрыла, какая обувь может испортить ноги раз и навсегда

Не вся обувь, которая выглядит красиво и стильно, полезна для наших ног. Зачастую ношение узких туфель, слишком высоких каблуков и даже новомодных кроссовок может спровоцировать боли в ногах, деформацию пальцев и проблемы с позвоночником. Подробнее об этом рассказала "Российской газете" доцент кафедры товароведения и таможенного дела РЭУ им. Г. В. Плеханова Ольга Фукина.

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Она объяснила, что для здоровья ног человека очень вредно ношение обуви, не соответствующей размеру и полноте стопы.

"Причем обувь впору нужно носить с самого раннего детства, когда происходит формирование стопы ребенка", - подчеркнула Фукина.

При этом эксперт отметила, что обувь с узкой носочной частью (например, лодочки или балетки) негативно влияет на стопу, поскольку происходит деформация пальцев и пережимаются кровеносные сосуды.

"В юном возрасте это особенно важно - примером невыполнения этого важного требования могут служить изуродованные ножки китайских принцесс", - добавила она.

Высококаблучная обувь особенно вредна для постоянного ношения, так как происходит неравномерное давление массы тела на разные участки стопы. Наибольшее давление приходится на плюсневую часть.

Постоянное ношение кроссовой обуви, по словам Фукиной, также нежелательно, поскольку свод стопы имеет поддержку с помощью специально сконструированной стельки. В результате наша стопа привыкает к такому "расслабленному" состоянию и потом человеку будет сложно носить классическую обувь.

Туфли с низким каблуком и открытым задником очень популярны летом. Но помните, что мюли весьма неустойчивы, поскольку ничем не закрепляются на ноге. Поэтому в них можно легко оступиться, подвернуть ногу и повредить щиколотку. Их рекомендуется носить тогда, когда вам не нужно активно и долго ходить по городу.

Если же говорить о проблемах обуви на платформе, то здесь важно отметить, что подошва в этом случае не гибкая, а, значит, конструкция ее должна быть такой, чтобы обеспечивать своеобразный "перекат".

"В противном случае функция движения не будет обеспечиваться", - предупредила эксперт.

Подошва без протектора (рифления) на любой обуви также очень травмоопасна - особенно в зимний период гололёда.

Кроме того, эксперт подчеркнула, что при выборе обуви покупателю необходимо обращать внимание на ее гигиенические свойства, материалы заготовки верха и подкладки.

"Эти материалы должны впитывать пот, выделяемый стопой, влага из внутриобувного пространства должна транспортироваться по порам в материалах и испаряться с поверхности обуви. В противном случае ноги человека будут подвергаться угрозе грибковых заболеваний. В летней обуви для этих целей делают перфорацию в заготовке верха или изготавливают его из ремешков", - заключила Фукина.

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