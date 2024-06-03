Диетолог посоветовал упражнение для снижения высокого давления

Напряжение мышц может оказать реальное влияние на ваше физическое и психическое здоровье. Так говорит диетолог и гуру здорового образа жизни Майкл Мосли.

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Эксперт рассказал о технике прогрессивной мышечной релаксации и о том, как она может принести пользу вашему здоровью.

"Фокусируясь на отдельных группах мышц, активно напрягая их, а затем расслабляя, сигналы отправляются обратно в мозг, запуская каскад определённых реакций."

Майкл Мосли отмечает, что такой метод, используемый для снижения тревожности, также может снизить артериальное давление и облегчить боль.

В исследовании 2023 года, опубликованном в PubMed Central, использовалась техника прогрессивной мышечной релаксации, которая привела к снижению частоты сердечных сокращений, артериального давления, обмена веществ и частоты дыхания. Это состояние релаксации также приводит к снижению потребления кислорода и облегчению мышечного напряжения.