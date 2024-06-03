Эксперт рассказал, о чем может поведать яичная скорлупа

Яйца – богатый витаминами продукт. Они богаты белком, кальцием, фосфором, лицетином, кальциферолом, Омегой-3, фолиевой кислотой, селеном и биотином, а также витаминами А, К, Е, В12.

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При регулярном употреблении яиц повышается иммунитет, крепнут кости, растет мышечная масса, снижается давление, улучшается работа мозга и снижается вес.

Однако употреблять этот продукт нужно с осторожностью, особенно, людям с повышенным холестерином. В частности, по словам директор Медицинского института РОСБИОТЕХа Александра Алексеева, при повышенном холестерине не рекомендовано съедать более двух-трех яичных желтков в неделю.

Также яйца стоит ограничить людям, имеющим проблемы с почками и печенью. Это объясняется высоким содержанием в продукте белка, который при нарушении обменных процессов в организме может вызвать отеки.

Также Алексеев дар рекомендации по выбору яиц и их приготовлению. Так, в магазине стоит проверить, чтобы скорлупа яиц была целой. Яичная скорлупа – это естественный барьер, который защищает яичный желток и белок не только от повреждений, но и всевозможных микроорганизмов, отметил эксперт.

При употреблении в пищу яиц с поврежденной скорлупой высок риск заражения бактериями Salmonella и птичьим гриппом.

Перед приготовлением яиц их стоит промыть под проточной теплой водой, используя при этом мыло, уточнил Алексеев в разговоре с «Газетой.ру».

Также стоит помнить, что сальмонелла выдерживает невысокие температуры, поэтому яйца, которые прошли недостаточную термическую обработку, могут сохранить бактерию.

Эксперты отмечают, для снижения риска заражения лучше отказаться от употребления сырых яиц и тщательно мыть руки после контакта с этим продуктом.

Ранее специалисты Роспотребнадзора рассказали, как хранить яйца и на что обращать внимание при их покупке кроме целостности скорлупы.