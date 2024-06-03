Названы необходимые условия для глубокого сна

Недосыпание может привести к развитию проблем со здоровьем. Что нужно сделать, чтобы хорошо и глубоко спать, рассказал в беседе с «ФедералПресс» врач-сомнолог и доктор медицинских наук Роман Бузунов.

«Поза не так важна, важно комфортное спальное место. Нужно, чтобы был удобный ортопедический матрас, пружинный или беспружинный, комфортная подушка, подобранная под конкретного человека», – объясняет эксперт.

Также подушка должна быть совместима с матрасом. Если человек лежит на боку на более мягком матрасе, то плечо уходит в него лучше, чем в том случае, если матрас жесткий, отмечает Роман Бузунов. Кроме того, для хорошего сна нужно создать комфортную атмосферу. В комнате должно быть темно и тихо, добавляет врач. Ранее врач Яна Исаева рассказала, какой вид храпа может указывать на развитие опасных для жизни состояний. Проблемы со здоровьем могут стать летальными. Фото: unsplash.com