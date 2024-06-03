Диетолог рассказала, как в пляжный сезон успеть вернуть телу стройность

Корпометрия предполагает научный комплексный подход к установлению причин набора и веса, и, соответственно, определению методов борьбы с жировыми отложениями.

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Способ состоит в измерении различных параметров тела. По итогам стандартного обследования врач получает информацию о весе, росте, пульсе и артериальном давлении пациента, а также о его пищевых привычках и образе жизни.

«Прежде всего, важно понять, за счет чего человек набирает вес. Это может быть образование жира, или задержка жидкости в организме? Для этого и применяется корпометрия», - рассказала ИА RuNews24 врач-диетолог, доктор медицинских наук Марият Мухина.

Если виновником непривлекательных пропорций окажется жир - помогут липолитики. Это препараты для инъекций, которые обеспечивают расщепление жировых клеток и выведение продуктов распада из организма через лимфу и кровь.

Процедуру обязательно должен проводить специалист, например, в салоне красоты. Остерегайтесь препаратов, которые встречаются в свободной продаже на маркеплейсах: это опасно для жизни, предупреждает эксперт.

Бывает так, что набор веса происходит из-за задержки жидкости. Тут понадобится лимфодренаж. Это один из видов массажа, метод физиотерапии, используемый в косметологии и физической реабилитации спортсменов.

Лимодренаж направлен на восстановление тока лимфы и выведение из организма избыточной жидкости. При использовании способа происходит работа над всей лимфатической системой в целом: сосуды расширяются, мышцы приходят в расслабленное состояние, и лимфа начинает распределяться равномерно.

Скорректировать объёмы можно с помощью криолиполиза или холодовой липосакции. Применяется для устранения диетрезистентных зон. Такими местами называют участки тела, дольше всего уменьшающиеся в объеме, что отражается на весе.

Жир оттуда не уходит даже при жестких диетах. Это, как правило, места с малым кровоснабжением, где замедлен метаболизм. У женщин это ягодицы и бедра, у мужчин – живот.