Гастроэнтеролог назвал допустимое количество конфет в день

Врач-гастроэнтеролог Ирина Иванова сообщила о том, что сладости сами по себе не являются ядом, но если ими злоупотреблять, то они могут отравить ваш организм. Например, помимо лишнего веса они могут спровоцировать образование грибка кандиды, который развивается как раз, из-за избытка сахара, а этот грибок, в свою очередь, провоцирует перепады настроения. Данный вид грибка выделяет в кровь токсичное вещество эндотоксин, которое вызывает депрессию.

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По словам врача, в рационе должны быть как белки, так и углеводы с жирами. Но вот перекусывать конфетами или зефиром лучше не стоит. Если вам сильно хочется сладкого, то съешьте одну конфету с чаем минут за 30 до еды. А перекусить можно орешками или отрубями. При этом она не советует есть вечером фрукты и пить молочные продукты, так как казеин коровьего молока приводит к всплеску инсулина.