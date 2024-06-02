Нутрициолог назвал полезную пряность и сколько ее можно употреблять в день

Люди уже много веков назад стали использовать специи, ароматные травы и пряности в кулинарии, так как знали, что эти добавки улучшают не только вкус и аромат, но и повышают иммунитет человека, делают его менее подверженным болезням и инфекциям.

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У каждого народа есть свои «любимчики» среди специй, но одна из них имеет миллионы поклонников. Речь идёт о корице, которая на сегодняшний день является лидером по продажам во всём мире, заявила в интервью изданию «Кубанские новости» врач-нутрициолог Злата Курко.

«Корицу используют не только при приготовлении выпечки, но и напитков, а также лекарственных отваров, – подчеркнула специалист. – А всё потому, что она не только делает блюдо вкуснее, но и полезнее».

По её словам, корица нормализует уровень сахара в крови, замедляя скорость поступления глюкозы в организм; снижает уровень холестерина; укрепляет иммунитет; улучшает пищеварение; помогает быстро похудеть без рисков для здоровья; стабилизирует артериальное давление; устраняет головную боль и мигрень.

Кроме того, пряность помогает улучшить кровообращение, вследствие чего ускоряется рост волос и улучшается цвет лица.

Женщины, которые ежедневно употребляют с пищей или напитками корицу, отметила Курко, имеют меньше морщин и больше шансов на зачатие и рождение здорового ребенка.

«Но важно знать, что несмотря на обилие полезных свойств, стоит помнить, есть корицу больше одной чайной ложки в день нельзя. Иначе из-за содержащегося в ней кумарина может пострадать печень. После этого думать о красоте точно не придётся: на кону будет стоять здоровье и полноценная счастливая жизнь», – резюмировала нутрициолог.

Как ранее сообщала «Свободная Пресса», врач-гомеопат Валерий Литвинов рассказал, что корица поможет не только укрепить здоровье, но и продлить годы жизни в среднем на 5-10 лет.