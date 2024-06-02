Диетологи рекомендовали отказаться от сладкой выпечки на завтрак

Пропуск завтрака или отсутствие в нем белка повышают риск набора веса. Об этом сообщает портал здоровое-питание.рф.

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Круассан, пирожное или другая выпечка на завтрак могут стать причиной набора веса. Дело в том, что такие продукты — источник пустых калорий и быстрых углеводов. Они быстро усваиваются, вызывают резкий подъем уровня сахара в крови, но сытость вскоре проходит. Поэтому лучше всего есть на завтрак богатые белком продукты, клетчатку и полезные жиры. Примеры сытного завтрака включают бутерброд из цельнозернового хлеба с запеченной куриной грудкой или рыбой, вареные яйца, овощи, кашу с орехами и ягодами.

Пропуск завтрака способствует перееданию, нарушению метаболических процессов, а организм не получает достаточной энергии для бодрого и продуктивного дня.

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