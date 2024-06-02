Фитнес-эксперт посоветовал 10-минутную зарядку для похудения

Фитнес-эксперт Ирина Ротач посоветовала 10-минутную утреннюю зарядку, которая поможет похудеть. Ее слова приводит Men Today.

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Начать эксперт предложила с ходьбы на месте с подъемом бедер (20 шагов). Затем Ротач рекомендовала перейти к поворотам корпуса в сторону (по 8 раз в каждую сторону) и пружинящим шагам в сторону с подъемом рук (всего 20 раз).

После тренер посоветовала делать скручивания с подъемом колена и махом. Для этого сначала поднимите вперед согнутую ногу и коснитесь противоположным локтем колена, а потом через исходное положение сделайте мах и касание ладонью теми же ногой и рукой. Выполняйте 12 раз каждой ногой.

Далее Ротач предложила делать подтягивание ноги к корпусу. В исходном положении — высоком выпаде с руками за головой — перенесите вес тела вперед и толчком подтяните заднюю ногу максимально близко к животу. Выполните 20 подтягиваний на каждую сторону.

Завершает зарядку упражнение звездочка с приседанием. Исходное положение — поставьте ноги на ширине плеч и присядьте, руки вытяните перед собой.

«Встаньте и сделайте шаг вправо, поднимая руки над головой через стороны. Вернитесь в исходное положение и повторите движение, но с шагом влево», — описала технику Ротач.

Сделайте 10 повторений на каждую ногу.

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