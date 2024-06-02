Диетолог объяснил, кому лучше исключить помидоры из рациона

Отказаться от употребления помидоров рекомендуют людям, страдающим язвенной болезнью или имеющим индивидуальную непереносимость. Какими должны быть томаты, «ФедералПресс» рассказал доктор медицинских наук, директор Самарского НИИ диетологии и диетотерапии Михаил Гингзбург.

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«Помидоры содержат фитонутриент ликопин, а также калий и витамины А, С, К. Каротиноид защищает сосуды от развития атеросклероза, однако язвенникам лучше исключить необработанные томаты из рациона», – сообщил Гинзбург.

Диетолог отметил, что для лучшего усвоения ликопина томаты следует подвергнуть термической обработке, тогда биодоступность нутриента увеличивается в разы. Употребление помидоров способствует укреплению сердечно-сосудистой системы. Они обладают и противораковыми свойствами.

При выборе продукта стоит обратить внимание на внешний вид, форму овоща и наличие повреждений. Важно, чтобы хвостик был свежим, зеленым и не пересушенным. Аромат должен отдавать легкой сладостью. Посторонний кислый запах может говорить о процессах гниения.

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