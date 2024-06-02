Энергичный завтрак. Что съесть перед насыщенным днем

Чтобы энергично начать день, на завтрак следует съесть кисломолочные и растительные продукты. Об этом рассказала эксперт Центра молекулярной диагностики CMD Виктория Красавина.

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«В завтрак стоит включить каши из цельнозерновых круп — источник медленных углеводов. Они позволяют дольше сохранять сытость и поддерживают активность. Кисломолочные продукты также способствуют бодрости: содержащийся в них белок дарит чувство насыщения. И каши, и кисломолочку лучше выбирать без сахара и других добавок. Дома их можно дополнить ягодами и орехами. Последние особенно полезны при повышенных умственных нагрузках», — приводит слова эксперта «Газета.Ru» со ссылкой на портал здоровое-питание.рф

Полезны и яйца — они богаты белком, который легко усваивается. Источником белка станут и бобовые, кроме того, в них содержатся углеводы и клетчатка. А полезными жирами обеспечит авокадо — его можно сочетать с цельнозерновым хлебом.

Кофе следует пить немного, с утра лучше себе налить зелёный чай, он спасёт от обезвоживания — одной из причин недостатка энергии.

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