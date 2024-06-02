Нутрициолог объяснил, почему не похудеть без спорта

Исключить из меню определённые продукты, недостаточно, чтобы похудеть. Нужно потреблять меньше энергии из пищи на фоне больших энергетических затрат. Таким мнение поделилась нутрициолог, руководитель научного отдела Международного института интегративной нутрициологии (МИИН) Ольга Ильичева.

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Самый распространённый способ — низкокалорийные диеты. Однако после них вес возвращается. Это доказали учёные на примере пары близнецов: тот, кто терял вес с помощью диеты, в итоге к 25 года имел более высокий индекс массы тела, сообщает издание NGS24.

Если ограничивать себя в еде и не увеличить физнагрузку — теряются мышцы, так как организм расщепляет их для компенсации дефицита питательных веществ. Щитовидная железа тем временем включает механизмы сохранения энергии. В итоге после возвращения к привычному питанию вес приходит снова, и сбросить его снова становится труднее.

Более успешен способ с повышением уровня физической активности. Мышечная масса поддерживается, повышается чувствительность к инсулину. Достаточно четырёх часов активности в течение недели. Это и аэробная нагрузка — активное движение на свежем воздухе, скандинавская ходьба, велосипед, и анаэробная — силовые тренировки.

Нутрициолог подтвердила, что некоторые продукты действительно помогают сбросить вес, однако они действуют не сами по себе, а в сочетании с физической активностью.

«Некоторые вещества являются природными разобщителями — они заставляют организм тратить больше энергии и рассеивать их в виде тепла. К подобным БАВ относятся капсаицин в составе острого красного перца, катехины зеленого чая, ресвератрол, содержащийся в красном винограде. Помогает снизить вес и нормализация микробиома: растворимая клетчатка из охлажденного картофеля или зеленых бананов является субстратом для производства бутирата, который также регулирует массу тела», — пишет издание.

Отмечается, что лучший результат достигается при сочетании изменений в диете и подходящей двигательной активности.

Ранее эндокринолог рассказал, почему иногда не удаётся сбросить вес. По его мнению, безуспешные попытки похудеть объясняются хроническим воспалением.