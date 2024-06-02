Эксперты рассказали о методе «30-30-30» для похудения и оздоровления

Метод «30-30-30», набравший популярность в TikTok, помогает выработать здоровые привычки и похудеть. Об этом эксперты рассказали в The Conversation.

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Согласно методу, нужно съесть 30 граммов белка в течение 30 минут после пробуждения, а затем уделить 30 минут аэробике низкой или умеренной интенсивности. Сторонники этого подхода утверждают, что он помогает похудеть, сохраняя при этом мышцы.

Белок — строительный материал для клеток. Людям, которые регулярно тренируются или хотят похудеть, рекомендуется употреблять в день 1,2–2 г белка на кг веса тела. Исследования показывают, что диеты с высоким содержанием белка (более 2 г белка на кг массы тела) помогают сохранить мышцы при похудении. У многих людей завтрак состоит из тостов, хлопьев, выпечки или других углеводов. Из-за этого в нем почти нет белка, поэтому употребление 30 г белка в течение 30 минут после пробуждения поможет увеличить общее его потребление, зарядит энергией и позволит съесть меньше калорий в течение дня.

Некоторые исследования обнаружили, что утренние тренировки помогают похудеть и улучшить здоровье сердца. Однако не меньшее количество экспериментов показывают, что время тренировки не имеет значения для здоровья или физической формы. Лучшее время дня для занятий спортом — то, которое позволит человеку регулярно тренироваться. Метод «30-30-30» также подразумевает, что интенсивность тренировки должна быть низкой или умеренной. Однако эксперименты показывают, что высокоинтенсивные тренировки не менее эффективны.

Также сторонники подхода рекомендуют 30-минутные тренировки. Эксперты считают, что такая цель имеет смысл: ее легко достигнуть, а также такая длительность тренировки позволяет сжечь немного калорий и улучшить здоровье сердечно-сосудистой системы.

Главная польза метода «30-30-30» — формирование привычек, которые в совокупности могут способствовать здоровью и снижению веса. Подход не поможет похудеть сам по себе, но может облегчить этот процесс, если придерживаться здоровой диеты и сохранять активность в течение дня.