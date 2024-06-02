Врач посоветовала напиток для похудения

В начале лета у многих остро встает вопрос похудения. В этом случае помогут не только спорт и правильное питание, но и напитки, которые ускорят метаболизм и сожгут лишние килограммы. Врач-диетолог Татьяна Василенко поделилась одним из рецептов.

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Для приготовления понадобятся: одна чайная ложка корицы, две чайных ложки натурального меда и два стакана кипятка. Корицу нужно залить горячей водой в посуде с толстыми стенками, накрыть крышкой и дать остыть, далее нужно добавить мед и тщательно перемешать.

Половину напитка нужно выпить перед сном, а вторую — утром натощак. По словам Василенко, корица и мед разгоняют метаболизм. Мед положительно влияет на работу ЖКТ, печени и почек. Врач добавила, что смесь корицы с медом содержит большое количество витаминов и микроэлементов. Также Василенко заявила, что этот напиток подходит и диабетикам, но нужно употреблять не более одного стакана в сутки.

Ранее тренер Стив Беннетт рассказал, что чашка горячего шоколада, приготовленная по особому домашнему рецепту, поможет сбросить несколько лишних килограммов. По его словам, напиток нужно делать на основе несладкого какао-порошка.