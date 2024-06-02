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В Роспотребнадзоре рассказали, кому нельзя есть окрошку

Распространённое блюдо в России, которое особенно часто готовят в летние жаркие месяцы. Эксперты Роспотребнадзора рассказали, кому нельзя есть такой холодный суп.

В Роспотребнадзоре рассказали, кому нельзя есть окрошку
©  Чемпионат.com

Окрошка богата питательными веществами. Так, редис, огурцы, картофель и зелень содержат большое количество витаминов и микроэлементов, яйца и мясо дополняют рацион белком, а свежие овощи в блюде являются дополнительным источником воды и клетчатки. Также полезными свойствами обладают кефир и квас, которые входят в состав холодного супа.

Однако следует помнить, что при некоторых заболеваниях лучше отказаться от окрошки:

  • кефир и квас противопоказаны при язве, при обострении хронических заболеваний желудочно-кишечного тракта (ЖКТ);
  • полученные в результате брожения напитки не рекомендуются употреблять при желчекаменной болезни;
  • сладкий квас противопоказан при сахарном диабете.
ЗОЖ
Роспотребнадзор