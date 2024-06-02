Провести жаркий день стоит на траве, овощах и мороженом

В жаркую погоду стоит исключить из рациона так называемую тяжелую пищу – жареное, жирное, острое, перченое. Все такие блюда усиливают жажду. Разумным будет отказаться от соусов со сливками, сыров, копченостей и прочих «деликатесов».

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Как рекомендует член Совета общественных организаций по защите прав пациентов Росздравнадзора Сергей Гуреев, выбирать в жару надо свежие фрукты и овощи с высоким содержанием воды.

Это арбуз и дыня, огурцы, и помидоры, лесные ягоды и цитрусовые. Все они богаты структурированной водой и электролитами, увлажняющими организм. При этом полезно помнить о содержании с сахара в плодах, поэтому основное внимание следует уделять зеленым овощам и фруктам.

Салаты, шпинат, укроп, петрушка, базилик и другие свежие травы принесут в организм витамины, минералы, клетчатку, полезные микроэлементы. Тем, кто не представляет, как прожить хотя бы один день на траве и воде, можно позволить себе зерновые.

Овес, киноа, перловка богаты клетчаткой и питательными веществами, и при этом не перегружают организм за счет стимуляции метаболизма. Помогут орехи и бобовые - миндаль, фундук, арахис. Однако не стоит забывать об их высококалорийности за счет содержания жиров, хоть и полезных.

Прекрасно утоляют голод и восполняют дефицит белка кисломолочные - йогурт, творог, кефир. Холодные супы - окрошка, ботвинья также неплохо насыщают. И обязательно пейте воду - не менее двух литров в день.

Желающим все же что-нибудь «пожевать» предлагаются варианты холодных сэндвичей с нежирным мясом на зерновом хлебе. Можно заменить мясо рыбой. Отличным дополнением к рациону станут овощи на гриле.

Неплохо помогает и мороженое – в меру. Кстати, страшилки о том, что злоупотребление мороженым в жару может привести к ангине – не более чем миф, резюмировал Гуреев.