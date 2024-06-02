Врач объяснила, почему у 44% женщин растет вес

Если списать изменения фигуры на метаболизм по мнению экспертов не получится, то менопауза вполне может быть причиной набора веса. Согласно данным опроса более 1700 женщин, наиболее распространенными симптомами оказались приливы жара (48%) и проблемы со сном (46%). С увеличением веса столкнулись 44% респондентов. Также примерно каждая третья женщина сообщала о «тумане в голове», перепадах настроения, снижении сексуального влечения и ночной потливости. Результаты приводит Yahoo News.

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К слову, не все столкнулись с проблемами в процессе перестройки организма: 20% из тех, кто положительно ответил на вопрос о наступлении менопаузы, заявили, что у них не было ни одного из вышеперечисленных симптомов. Несмотря на их распространенность, подавляющее большинство — 79% женщин — не прибегали к заместительной гормональной терапии.