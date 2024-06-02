Что нужно есть, чтобы спать как младенец

По мнению финских ученых, потребление фруктов и овощей поможет вам спать лучше. Эксперты проанализировали данные более пяти тысяч человек старше 18 лет. В рамках анкетирования респонденты должны были сообщить о своих пищевых привычках и привычном типе сна — коротком, нормальном или продолжительном. Оказалось, что между рационом и сном есть закономерность: отклонение от нормальной продолжительности ночного отдыха было связано со снижением потребления фруктов и овощей.

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По сравнению с теми, кто сообщал о «нормальном» сне, недосыпающие в среднем потребляли на 37 граммов в день меньше овощей и фруктов, в то время как любители поспать подольше — примерно на 70 граммов меньше.