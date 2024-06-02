Кому нельзя есть шпроты даже по праздникам

Диетолог Серов: при приготовлении шпротов образуются канцерогены. Редко какое застолье у россиян обходится без бутерброда со шпротами, а иногда хочется побаловать себя закуской и просто так. Однако шпроты хоть и обладают какой-никакой пользой, всё равно наносят и немало вреда. А некоторым категориям людей они вообще противопоказаны. О них и рассказал эксперт.

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Польза шпротов

Стоит сразу уточнить, что под шпротами сейчас понимаются различные виды рыбы, которые используют при изготовлении консервы. Это может быть килька, тюлька, салака и анчоус.

Но сами шпроты содержат:

витамин А;

витамин D;

витамины группы B;

витамин E.

Вред шпротов

По словам диетолога Евгения Серова, шпроты:

калорийны (363 ккал на 100 г);

содержат канцерогены, которые создаются во время копчения (но их количество контролируется на производстве).

Кому нельзя шпроты

Как объяснил специалист, шпроты лучше не употреблять людям:

с лишним весом;

с заболеваниями ЖКТ и желчного пузыря.

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