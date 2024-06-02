Кому нельзя есть шпроты даже по праздникам? Врач назвал две категории людей
Диетолог Серов: при приготовлении шпротов образуются канцерогены. Редко какое застолье у россиян обходится без бутерброда со шпротами, а иногда хочется побаловать себя закуской и просто так. Однако шпроты хоть и обладают какой-никакой пользой, всё равно наносят и немало вреда. А некоторым категориям людей они вообще противопоказаны. О них и рассказал эксперт.
Польза шпротов
Стоит сразу уточнить, что под шпротами сейчас понимаются различные виды рыбы, которые используют при изготовлении консервы. Это может быть килька, тюлька, салака и анчоус.
Но сами шпроты содержат:
- витамин А;
- витамин D;
- витамины группы B;
- витамин E.
Вред шпротов
По словам диетолога Евгения Серова, шпроты:
- калорийны (363 ккал на 100 г);
- содержат канцерогены, которые создаются во время копчения (но их количество контролируется на производстве).
Кому нельзя шпроты
Как объяснил специалист, шпроты лучше не употреблять людям:
- с лишним весом;
- с заболеваниями ЖКТ и желчного пузыря.
Самый полезный бутерброд
Ранее гастроэнтеролог Терехова рассказала, как сделать самый полезный бутерброд. В качестве основы нужно взять цельнозерновой хлеб, а про остальные ингредиенты читайте здесь.