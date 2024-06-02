102-летняя женщина рассказала о секретном ужине из двух простых продуктов

Отметившая свой 102-й день рождения Дебора Секели, рассказала зарубежным журналистам, как ей удается хорошо себя чувствовать в столь преклонном возрасте - британка придерживается ряда строгих правил.

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Отметившая свой 102-й день рождения Дебора Секели, рассказала зарубежным журналистам, как ей удается хорошо себя чувствовать в столь преклонном возрасте - британка придерживается ряда строгих правил.

По словам Секели, до 90 лет она старалась ежедневно проходить минимум два километра, практиковала пилатес несколько раз в неделю и ездила на велосипеде.

Что касается рациона, то британка старается есть меньше красного мяса - причем такого принципа долгожительница придерживается на протяжении всей жизни. Один из самых важных приемов пищи - ужин, который обычно включает два продукта. Секрет в том, что женщина не отказывается от углеводов и любимой картошки. Так, Дебора предпочитает есть рыбу, сочетая ее с гарниром из печеного картофеля.

Врачи отмечают, что для лучшего сохранения полезных веществ картошку рекомендуется варить или запекать клубни в мундире, а уже потом чистить и есть. Такой продукт наиболее полезен, и насыщает организм аминокислотами, витаминами группы В, фолиевой кислотой и так далее.

На завтрак Дебора Секели предпочитает йогурт, нарезанный банан, цельнозерновую кашу и изюм. Обед легкий, с акцентом на овощи (салат или рагу), творог. Иногда долгожительница позволяет себе десерты, отдавая предпочтение кофе с мороженым.

Важную роль в жизни британки занимают общение и посещение оперы. Дебора Секели считает, что сохранить остроту ума ей помогает чтение, хобби, обучение чему-то новому. Так, долгожительница, например, говорит на четырех языках (английском, французском, испанском и немецком). По словам Деборы, "здоровье начинается с образования". При это важно соблюдать баланс между трудом и отдыхом, добавила она.

Британка также рассказала, как встретила свой столетний юбилей.