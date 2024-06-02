Врач-дерматолог объяснила связь между сном и здоровьем кожи

Врач-дерматолог, косметолог клиники DEGA Кнара Андрян объяснила в беседе с RT связь между сном и здоровьем кожи. Так, она подчеркнула, что важную роль играет не только количество сна, но и его качество.

© Unsplash

«Можно уснуть в 08:00 и проснуться в 20:00. Несмотря на то, что мы проспим весь день, это всё равно будет некачественным сном, ведь мы не получим полноценной выработки гормонов, которые вырабатываются в ночное и утреннее время. Если не выспаться один раз — ничего страшного, просто будете чувствовать усталость в течение дня, но если недосыпание будет хроническим, то проблем с кожей и здоровьем не избежать. Появляется синева под глазами, лицо становится отёчным и пастозным, повышается раздражительность, возникает боль в суставах. И чем старше человек становится, тем тяжелее будут переноситься негативные эффекты», — объяснила доктор Андрян.

Она отметила, что примерно с 35—40 лет последствия недосыпа становятся всё ощутимее. В норме следует ложиться спать до 23:00 и с 01:00 до 03:00 необходимо погрузиться в фазу глубокого сна, потому что именно в этот период вырабатываются основные гормоны.

Помимо повышения раздражительности и проблем с кожей, у пациентов с недосыпом есть проблемы с выработкой гормонов, в частности щитовидной железы, добавила врач.

«Люди, у которых на регулярной основе нет качественного сна, действительно стареют быстрее. Если пациент недосыпает семь дней, то он переходит в фазу скрытого гипотиреоза, то есть по анализам всё в норме, однако по комплексу симптомов доктор понимает, что начинаются сложности, так как нарушается выработка гормонов щитовидной железы по утрам. Щитовидная железа вырабатывает несколько гормонов, в частности Т3 и Т4, которые, в свою очередь, сами влияют на нормальную выработку других гормонов: кортизола, надпочечников, гипофиза, половых гормонов и т. д. Поэтому многие проблемы со здоровьем и лишним весом можно решить качественным сном», — подчеркнула косметолог.

Ранее врач-косметолог бьюти-пространства Faceology Маргарита Иванова дала советы по уходу за кожей с родинками в летний период.