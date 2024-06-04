Диетолог рекомендует ограничить потребление сахара, красного мяса и алкоголя
Чтобы сохранить стройность и здоровье, важно ограничить потребление трех продуктов — сахара, красного мяса и алкоголя, подчеркнула врач Нурия Дианова. Она рекомендует заменять эти продукты на более полезные аналоги, не полностью отказываясь от них, передает NEWS.ru.
Первое место занимает сахар, от которого люди страдают зависимостью. Вместо сладостей рекомендуется употреблять фрукты, ягоды, сухофрукты и иногда горький шоколад. При выборе сахарозаменителей предпочтение отдается стевии.
Красное мясо и продукты из него, такие как колбасы, содержат трансжиры и насыщенные жиры, которые могут вызывать различные заболевания. Дианова советует заменять красное мясо на рыбу, яйца, тофу и ферментированные сыры.
Что касается алкоголя, допускается употребление красного вина в редких случаях из-за его высокого содержания антиоксидантов. Хотя полностью заменить алкоголь невозможно, важно изменить свое отношение к нему и уметь выбирать моменты для умеренного употребления, считает диетолог.