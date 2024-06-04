Диетолог рекомендует ограничить потребление сахара, красного мяса и алкоголя

Чтобы сохранить стройность и здоровье, важно ограничить потребление трех продуктов — сахара, красного мяса и алкоголя, подчеркнула врач Нурия Дианова. Она рекомендует заменять эти продукты на более полезные аналоги, не полностью отказываясь от них, передает NEWS.ru.

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Первое место занимает сахар, от которого люди страдают зависимостью. Вместо сладостей рекомендуется употреблять фрукты, ягоды, сухофрукты и иногда горький шоколад. При выборе сахарозаменителей предпочтение отдается стевии.

Красное мясо и продукты из него, такие как колбасы, содержат трансжиры и насыщенные жиры, которые могут вызывать различные заболевания. Дианова советует заменять красное мясо на рыбу, яйца, тофу и ферментированные сыры.

Что касается алкоголя, допускается употребление красного вина в редких случаях из-за его высокого содержания антиоксидантов. Хотя полностью заменить алкоголь невозможно, важно изменить свое отношение к нему и уметь выбирать моменты для умеренного употребления, считает диетолог.