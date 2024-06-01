Популярная привычка вызывает рак, ожирение, инфаркт: что нельзя делать

Перекусы между основными приемами пищи — распространенная привычка, однако она влечет опасные последствия. Автор и ведущий программы «Живая еда» Сергей Малоземов рассказал радио Sputnik, чем опасно такое пищевое поведение.

По словам эксперта, перекусы не вовремя являются большой проблемой. Они ведут к развитию серьезных заболеваний, таких как сердечно-сосудистые, рак и ожирение. Специалист добавил, что организму необходимы промежутки между приемами пищи, чтобы он очищался.

Недавно в Америке было проведено исследование на тему, сколько человек получает калорий из несвоевременных перекусов. Оказалось, что до 500 килокалорий в день. Это треть всего суточного рациона среднестатистической женщины или четверть для мужчины, — объяснил Малоземов.

Самыми вредными считаются сладкие перекусы. Эксперт посоветовал в случае голода сделать выбор в пользу овощей, например моркови или огурцов.

Ранее диетолог Антонина Стародубова рассказала, как связаны вкусовые пристрастия в детстве с ожирением. По ее словам, пищевые привычки формируются в первые годы жизни ребенка.