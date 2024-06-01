Названа идеальная диета для женского долголетия

Средиземноморская диета является идеальным питанием для женского долголетия, рассказала кардиолог Самия Мора. О преимуществах такого рациона рассказало издание The Sun.

По словам Моры, женщинам, которые хотят долго жить, необходимо есть много фруктов и овощей, цельнозерновых продуктов и рыбы. Такой план питания она назвала оптимальным для поддержания здоровья.

«Приверженность средиземноморской диете снижает риск преждевременного ухода из жизни. Ученые установили это в ходе 25-летний исследований с участием более чем 23 тысяч здоровых женщин старше 45 лет», — прокомментировала доктор в научной работе.

Авторы исследования доказали, что у тех, кто максимально следовал обозначенной схеме питания, риск преждевременного ухода из жизни снижался примерно на 23 процента, даже с учетом веса, роста, наличия вредных привычек (в том числе употребления алкоголя).

Ранее ученые назвали средиземноморскую диету хорошим средством профилактики деменции. Также людей призвали есть меньше красного мяса и больше двигаться.