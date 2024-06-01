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Сон в жару опасен для здоровья: как выжить в квартире без кондиционера

Сон в жарком помещении наносит серьезный вред здоровью, объяснила невролог Екатерина Демьяновская в беседе с RT. По ее словам, ночью в таких условиях тело потеет и избавляется от большого количества жидкости, но вместе с этим уходят электролиты, которые необходимы для работы сердца.

Сон в жару опасен для здоровья: как выжить в квартире без кондиционера
© depositphotos.com
Нагрузка на сердечно-сосудистую систему возрастает, повышается артериальное давление, появляются отеки, увеличивается риск образования тромбов, — объяснила врач.

Она добавила, что жара является дополнительным фактором риска сердечно-сосудистых осложнений для людей со слабыми здоровьем и сердцем. В связи с этим стоит следовать простым правилам, которые помогут справиться с жарой в квартире без кондиционера.

Так, днем лучше закрывать шторы, а после захода солнца проветривать помещение. Кроме того, летом следует пользоваться увлажнителем воздуха, поддерживая 30–60% влажность в квартире. Также перед сном стоит принять теплый душ, но воздержаться от обливания холодной водой. Пижама и одеяло должны быть легкими и из натуральных материалов.

Ранее онколог рассказал, кому категорически нельзя загорать на солнце. Старший научный сотрудник Института клинической онкологии ОНЦ РАМН Евгений Черемушкин объяснил, что загорать опасно людям, принимающим определенные лекарства.

ЗОЖ
Екатерина Демьяновская
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