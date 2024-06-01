Три лучших витамина, которые облегчат жизнь в период менопаузы

Для многих женщин переход к менопаузе может стать настоящим испытанием, так как происходят гормональные скачки, что негативно сказывается как на физическом, так и на эмоциональном состоянии. Тем не менее существуют лайфхаки, которые способны улучшить самочувствие в этот непростой период. Один из них — включение пищевых добавок в рацион. Врач-натуропат Эдриенн назвала три лучшие из них.

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Витамин D

Доктор Эдриенн подчеркнула важность витамина D для поддержания здорового уровня гормонов, в частности эстрогена.

— И важно, чтобы уровень гормонов был в норме во время гормонального перехода. Обеспечение достаточного уровня витамина D способствует более плавному изменению гормонального фона во время менопаузы, способствуя общему улучшению самочувствия. В дополнение к пищевым добавкам всегда полезно включать в свой рацион продукты, богатые витамином D, — отметила врач.

Магний

По словам специалиста, магний важен для 300 различных процессов, происходящих в организме человека.

— Магний играет ключевую роль в поддержании гормонов щитовидной железы, балансе эстрогенов, расслаблении нервной системы и улучшении качества сна. Учитывая это, включение магния в ежедневный рацион может быть полезным для поддержания гармоничного баланса во время менопаузы, — считает доктор.

Омега-3

Омега-3 помогает в выработке гормонов, в частности эстрогена, прогестерона и тестостерона. Кроме того, она способствует уменьшению воспаления, которое тесно связано с гормональным дисбалансом.

Нарушая цикл воспаления, вызванного гормональными колебаниями, омега-3 способствуют общему гормональному балансу и хорошему самочувствию во время менопаузы.

Однако важно проконсультироваться с врачом, прежде чем начинать принимать какие-либо новые пищевые добавки, особенно во время менопаузы, когда индивидуальные потребности могут варьироваться, пишет американское издание She Finds.