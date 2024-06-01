Чем полезны и вредны холодные супы

Холодные супы в жару помогают остудить организм и легче переносить высокие температуры. В чем польза и вред таких блюд, Общественному телевидению России рассказал врач-гастроэнтеролог, кандидат медицинских наук Марат Зиннатуллин.

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Специалист отметил, что в холодных супах содержится большое количество витаминов, так как туда добавляют зелень и овощи. Отсутствие тепловой обработки позволяет сохранить в них витамины и микроэлементы.

Холодная еда, по словам врача, не вредит процессу пищеварения. В желудке продукты с более низкими значениями, чем температура человеческого тела, доходят до той стадии, когда их удобно расщепить и всосать.

Вред от супов может быть из-за того, какие в них входят ингредиенты. Некоторые продукты могут повышать кислотность желудочного сока, а это может негативно повлиять на работу ЖКТ. В частности, навредить людям, страдающим гастритами и другими болезнями желудка. Супы на газированных заправках также противопоказаны тем, кто страдает от повышенного газообразования.

Ранее диетолог рассказал, что людям с гастритом лучше воздержаться от потребления окрошки. Употребление холодных блюд может привести к нарушению желчеотделения и переваривания пищи.