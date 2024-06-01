Диетологи рассказали о фрукте, который помогает укрепить иммунитет

Обычно при простуде россияне пьют чай с малиной или лимоном, однако многие забывают о фрукте, который не только укрепляет иммунитет, но и снижает риск развития тромбов и рака. Диетологи назвали его настоящей «витаминной бомбой».

Отмечается, что в 100 граммах мякоти помело содержится всего лишь 25–39 килокалорий. Поэтому диетологи рекомендуют включать данный цитрус в свой диетический рацион. В фрукте также содержится достаточно клетчатки, что помогает в нормализации работы кишечника.

Помело станет отличным помощником в укреплении иммунитета, так как в нем содержится большое количество витамина С. Мякоть фрукта снижает риск возникновения тромбов и рака, а также способствует заживлению ран и образованию новых клеток, пишет

Как рассказали в actualnews.org, врачи рекомендуют употреблят этот цитрус для нижения уровня «плохого» холестерина и стабилизации количества сахара в крови. Однако у чудо-фрукта имеются и противопоказания, например, его стоит есть с осторожностью людям с язвой желудка и другими заболеваниями ЖКТ.

Ранее онколог Сергей Родимов рассказал, как нужно выбирать сладости. Врач отметил, что продукты питания, которые созданы на производстве, содержат консерванты, которые являются канцерогенными для организма. А наиболее вредная та, у которой большой срок годности.