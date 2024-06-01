Цигун: упражнения для похудения, как выполнять

Специалист по китайской даосской медицине поделилась простым способом избавиться от жировых отложений.

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«Во время похудения сложнее всего килограммы уходят именно с проблемных зон. В даосской медицине этому феномену есть простое и понятное объяснение, а главное – существуют простые методы, чтобы «расстаться» с упрямыми жирами в конкретной части тела», - Анна Владимирова, врач, специалист по китайской даосской медицине, основательница Школы оздоравливающих практик Wu Min.

Даосская медицина строится на идее, что у нас есть энергия Ци – главная жизненная сила. От того, как именно она циркулирует, зависит и здоровье, и форма тела.

Холод – одна из причин лишнего веса

Даосские трактаты объясняют формирование «проблемных зон», то есть жировых отложений, накоплением холода.

Считается, что наш энергетический банк — резервуар хранения энергии — находится в области таза. Если он застаивается, то с точки зрения западноевропейской медицины нарушается микроциркуляция и накапливается холод. В этой области замедляются обменные процессы, и тело пытается согреть её альтернативным образом: создавая жировую подушку, которая служит в том числе для транспортировки и усвоения питательных веществ в организме.

Прогрев изнутри

В даосской медицине при таком симптоме, как локальное ожирение, могут назначать прогревание области таза – но не столько для снижения веса, сколько для профилактики воспалительных заболеваний органов. Там, где «холодно», размножаются бактерии и могут развиваться различные заболевания вроде молочницы или цистита.

Однако прогрев должен быть не внешний – циркуляцию Ци и крови надо наладить изнутри. Как это сделать?

И здесь даосы предлагают следующее решение: расслабить, во-первых, грудобрюшную диафрагму, а во-вторых, саму область таза. Почему именно в таком порядке и как это работает?

Теория расслабления

Мы привыкли к идее, что «прогрев» — это напряжение, например, силовые упражнения. В даосской медицине отталкиваются от альтернативной идеи: китайские доктора считают, что для нормализации циркуляции Ци и крови важно научиться расслаблять мышцы – в частности таза и тазового дна.

Когда мышцы напряжены, они пережимают небольшие кровеносные сосуды, и, сколько крови ни подкачивай, она будет двигаться медленно. Если же мышцы способны расслабляться, то циркуляция происходит быстрее и эффективнее.

В даосской практике предусмотрены практики активного расслабления: это медленные движения, в рамках которых необходимо направить внимание в определённую зону и попытаться снять напряжение с мышц.

Приседание тигра

Это простое приседание из комплекса цигуна для позвоночника важно выполнять очень медленно.

Встаньте ровно, стопы стоят широко, руки в стороны.

Разверните стопы на 45 градусов.

Сделайте приседание – колени движутся по направлению к пальцам стоп. Руки соедините перед грудью.

А теперь приведите внимание по очереди: в область паха, крестца, тазового дна. Задайте себе вопросы: что я ещё могу расслабить в этой точке? Что я могу отпустить, сохраняя правильную позицию?

Дайте телу возможность «подумать» и отреагировать на задачу. Затем понаблюдайте, как отреагируют те или иные мышцы. Как изменится позиция?

Далее — начинайте медленно возвращаться в исходное положение. Тело будет всеми силами пытаться напрячься. Ваша задача – сохранять расслабление. Если появляется дрожь, это отличный знак: значит, вы развиваете новые паттерны движения.

Расслабление диафрагмы

Мы рассмотрели, как по даосской технологии расслабить таз. Однако для нормализации кровообращения и циркуляции Ци важно расслабить и диафрагму.

В норме эта мышца должна двигаться достаточно амплитудно: вниз на вдохе, вверх на выдохе. Таким образом, она, помимо всего прочего, выполняет функцию насоса: помогает оттоку крови от нижних конечностей и таза.

Если же диафрагма напряжена, то амплитуда её движения сокращается, и она перестаёт справляться со своей задачей. Это, как считают даосы, одна из основных причин застоя крови в области таза – а значит, и формирования тех самых проблемных зон.

Причин напряжения диафрагмы – множество, например, тот же самый стресс: на фоне переживаний её может буквально сводить, и это напряжение может сохраняться даже во сне.

Для восстановления амплитуды диафрагмы разберём упражнение из курса Синг Шен Джуанг – системы упражнений начального уровня цигуна.

Дракон пробивается через облака

Эта простая практика будет улучшать отток крови от таза, а значит, улучшать циркуляцию крови Ци. Именно так быстро и эффективно запускается процесс избавления от лишних жировых запасов в проблемных местах.

Встаньте около дверного косяка: угол станет не столько опорой, сколько контрольной линией для позвоночника.

Грудной отдел, поясницу и по возможности затылок прижать к углу, ноги чуть согнуты в коленях, руки висят.

Найдите место, где 12-й грудной позвонок переходит в поясницу – это проекция «солнечного сплетения». Для этого можно положить одну ладонь на область, где грудная клетка сходится с верхней частью живота, а другую – ровно напротив на спину: это и есть то пространство, которое мы будем расслаблять.

Сделайте поворот влево-вправо. Вращается только верхняя часть тела. А теперь замедлите это движение в 10 раз. Поворот из стороны в сторону должен происходить минимум на 10 счётов.

Отмечайте, как меняется дыхание в процессе выполнения упражнения. Любые перемены будут сигналом, что вы «добрались» до диафрагмы.

Выполняйте это упражнение в течение трёх-пяти минут каждый день.

Эта простая практика будет улучшать отток крови от таза, а значит, улучшать циркуляцию крови Ци. Именно так быстро и эффективно запускается процесс избавления от лишних жировых запасов в проблемных местах.