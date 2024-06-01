Кардиолог рассказал, как пережить аномальную жару

В МЧС предупредили об аномальной жаре в Москве. Как пережить зной дома, на работе и во время прогулки, узнала «Парламентская газета».

По словам терапевта, кардиолога, кандидата медицинских наук Ярослава Ашихмина, чтобы не получить солнечный удар, следует пить много жидкости. В первую очередь это нужно объяснить пожилым людям, которые входят в категорию людей, наиболее подверженных проблемам со здоровьем в жаркий период.

В среднем людям необходимо пить в жару 2-2,5 литра воды. Однако спортсменам или людям, которые выполняют физическую работу в жару, может потребоваться до литра воды в час, отметил специалист.

Кардиолог также посоветовал использовать в жару солнцезащитные крема, желательно с защитой SPF 50+. Такая защита снижает риск возникновения меланомы и предотвращает фотостарение кожи.

Подготовиться к жаре поможет контрастный душ. Главное – не начинать сразу с ледяной воды, а постепенно понижать ее температуру. Это улучшает работу сосудов, и они лучше реагируют на изменение температуры, подчеркнул врач.

Ранее ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что температура воды в Москве-реке поднялась выше, чем в Черном море в Сочи.