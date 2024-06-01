Врач-эндокринолог Екатерина Янг назвала напитки, которые помогут побороть стресс.

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В своём Telegram-канале она, в частности, написала, что отлично снимает напряжение нервной системы отвар ромашки. Он также содержит гиппуровую кислоту, которая борется с воспалениями, возникающими из-за стресса.

По словам специалиста, очень полезен чабрец, помогающий бороться с переутомлением, депрессией и плохим аппетитом. В свою очередь мята, отметила Янг, быстро снимет беспокойство и раздражительность.

«Мелисса содержит эфирное масло, которое оказывает мягкое успокаивающее действие и нормализует работу сердца, помогает при бессоннице и неврозах. Также для снятия стресса поможет иван-чай, хмель, валериана, пустырник, какао на растительном молоке и гранатовый сок без сахара», – резюмировала врач-эндокринолог.

Как ранее сообщала «Свободная Пресса», россиянам рассказали о популярном напитке от всех болезней.