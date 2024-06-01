Диетолог рассказала, сколько чашек чая можно пить в день

Злоупотреблять напитком не стоит. Так считает заведующая отделением медицинской профилактики, врач-терапевт, диетолог Одинцовской областной больницы Галина Волкова, пишет «РИА-Новости».

Эксперт рекомендует выпивать не больше двух чашек чая в день. Это касается чёрного, зелёного и травяных чаёв.

Что касается кофе, то им тоже лучше не злоупотреблять. По словам Галины Волковой, при отсутствии противопоказаний со стороны желудочно-кишечного тракта и других органов и систем можно выпивать одну чашку в день.

В вечернее время лучше отказаться от кофеиносодержащих напитков, которые могут вызывать бессонницу.

Кроме того, диетолог призвала отказаться от сахаросодержащих напитков, в том числе пакетированных соков и газировок, а также не добавлять сахар в чай и кофе.